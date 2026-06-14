İsrail, Beyrut'ta Hizbullah Karargahını Vurdu

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı. Saldırı öncesinde ABD Merkezi Komutanlığı'nın (CENTCOM) bilgilendirildiği, Beyaz Saray'ın ise önceden haberdar edilmediği öne sürüldü. İranlı yetkililer, saldırının yanıtsız kalmayacağını bildirdi, İsrail tarafı ise İran'dan gelebilecek her türlü karşılığa hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kısa süre önce Beyrut'ta Hizbullah'a ait bir karargaha yönelik hassas saldırı düzenlendiğini" bildirdi.

Açıklamada, "vurulan karargahın Hizbullah mensuplarınca İsrail vatandaşlarına ve güney Lübnan'da görev yapan İsrail askerlerine yönelik saldırı planlarının yürütülmesinde kullanıldığı" öne sürüldü.

İsrail Ordusu, "saldırının Hizbullah'ın daha önce İsrail topraklarına hava hedefleri fırlatmasının ardından gerçekleştirildiğini belirterek, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonların süreceğini" kaydetti.

Öte yandan ABD medyası, "İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, saldırı öncesinde İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı bilgilendirdiğini" aktardı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, bir İsrailli kaynak saldırı öncesinde CENTCOM'a bilgi verildiğini ancak Beyaz Saray'ın önceden haberdar edilmediğini söyledi. Haberde görüşlerine yer verilen bir ABD'li yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıdan memnun olmadığını belirtti.

İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

İran'ın Katam el-Enbiya Merkez Karargahı bünyesindeki ortak askeri komutanlığın teftişten sorumlu yardımcısı Muhammed Cafer Asadi, İsrail'in Beyrut'taki saldırısının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Asadi, Dahieh'e yönelik saldırıyı yeni bir provokasyon olarak nitelendirerek, söz konusu eylemin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Galibaf da "saldırının ABD'nin taahhütlerini yerine getirme konusunda isteksiz ya da yetersiz olduğunu gösterdiğini" savundu. Galibaf, "ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde süreçte ilerleme sağlanamayacağını" belirtti.

İsrailli güvenlik yetkilileri ise ülkenin Kanal 12 televizyonuna yaptıkları açıklamada, "İran'dan gelebilecek olası bir karşılığa hazır olduklarını bildirdi. Yetkililer, tüm senaryoların değerlendirildiğini ve gerekli hazırlıkların yapıldığını" kaydetti.