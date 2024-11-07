İsrail, Boeing'den 25 F-15 Uçak Alacak - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Boeing'den 25 F-15 Uçak Alacak

İsrail, Boeing\'den 25 F-15 Uçak Alacak

İsrail, ABD'li Boeing ile 5,2 milyar dolara 25 yeni nesil F-15 savaş uçağı satın alacak.

07.11.2024 15:45
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İSRAİL Savunma Bakanlığı, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing ile 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail, ABD'li havacılık şirketi Boeing'le 25 adet yeni nesil F-15 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5,2 milyar dolarlık anlaşmanın bu yılın başlarında ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan daha geniş bir yardım paketinin parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu avantajlar İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki mevcut ve gelecekteki zorluklarla mücadelede stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Savunma, Boeing, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Boeing'den 25 F-15 Uçak Alacak - Son Dakika

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