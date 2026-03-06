İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut\'u vurdu

ABD ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail, İran'ın yanı sıra Lübnan'a da saldırılar düzenlemeye başladı.

BAŞKENT BEYRUT'U VURDULAR

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar sonrası kentten dumanlar yükseldi. Saldırılar sonrası bölgenin görüntüleri, saldırının şiddetini de gözler önüne serdi.

CAN KAYBI SAYISI 217'YE YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.