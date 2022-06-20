Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Dünya › İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak - Son Dakika

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