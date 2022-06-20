İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.
Meclis'in erken seçim kararını onaylaması halinde İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak.
Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak.
Son Dakika › Dünya › İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak - Son Dakika