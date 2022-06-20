İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak - Son Dakika
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İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak

20.06.2022 20:29

İsrail'de koalisyon ortakları Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, erken seçim kararı aldı. Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

İSRAİL'DE 3,5 YILDA 5. ERKEN SEÇİM

Meclis'in erken seçim kararını onaylaması halinde İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gitmiş olacak.

LAPİD BAŞBAKANLIK YAPACAK

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olarak görev alacak.

YORUMLAR
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İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları... İsrail'deki koalisyon ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları... İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'ye gideceği açıklandı İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran'da Türkiye'ye gideceği açıklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak - Son Dakika
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