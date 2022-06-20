İsrail'de koalisyonun meclisi feshetmek için düğmeye basması sonrası seçim ufukta belirdi - Son Dakika
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BBC

İsrail'de koalisyonun meclisi feshetmek için düğmeye basması sonrası seçim ufukta belirdi

20.06.2022 23:54
İsrail'de koalisyonun meclisi feshetmek için düğmeye basması sonrası seçim ufukta belirdi

İsrail'de koalisyon hükümetinin başbakanı Naftali Bennett Pazartesi akşamı yaptığı sürpriz çıkışla, meclisin feshi için gelecek hafta oylama yapılacağını söyledi.

İsrail'de koalisyon hükümetinin başbakanı Naftali Bennett Pazartesi akşamı yaptığı sürpriz çıkışla, meclisin feshi için gelecek hafta oylama yapılacağını söyledi.

Koalisyonun yoluna devam edemeyeceği sonucuna varılması sonrası yeni bir seçim daha ufukta belirdi.

Bu açıklamanın koalisyon hükümetinin üyelerine de sürpriz olduğu kaydediliyor.

Times of Israel gazetesi savunma ve içişleri bakanlarının bu açıklamanın yapılacağından haberdar olmadığını aktarıyor.

Beklendiği gibi oylamada fesih yönünde karar çıkması halinde ülke son 4 yılda beşinci kez sandığa gidecek.

Siyasi uzmanlar seçimlerin Ekim ayında yapılabileceğini öngörüyor.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu da bu gelişmeler sonrası başbakanlık koltuğunu geri kazanacağını savundu.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce kurulan ulusal birlik koalisyonu sağ, sol ve merkezdeki partilerin bir araya gelmesi ile oluştu.

Koalisyondaki partilerin, siyasi olarak fazla ortak yanlarının olmamasına karşın, Netanyahu'nun başbakanlığına son verme hedefinde buluştukları belirtiliyordu.

8 partili koalisyonun yıkılmanın eşiğine getiren, Başbakan Bennett'in kendi partisi olan Yamina'dan bir vekilin koalisyondan çekilmesi oldu.

Önemli bir oylama öncesi yaşanan bu gelişme sonrası koalisyon mecliste fiilen azınlık konumuna düştü.

Başbakan Bennett, fesih oylaması açıklaması sonrası İsrail'in güvenliği için doğru kararın verildiğini savundu.

Bu gelişme aynı zamanda Bennett'in başbakanlık koltuğunu şu anda dışişleri bakanı olan koalisyon ortağı Yair Lapid'e bırakması anlamına da geliyor.

Netanyahu: Bu harika bir haber

Bennett, koalisyon anlaşması gereğince önce iki yıl görev yaptıktan sonra koltuğunu merkez parti Yesh Atid'in lideri Yair Lapid'e bırakacaktı.

İsrail'in nispi temsile dayanan seçim sisteminde, bir partinin tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşması oldukça zor. Koalisyon için gerekli sandalye sayısına ulaşmak için genellikle daha küçük partilerle ortaklık yoluna gidilmesi tercih ediliyor.

Hakkında açılan yolsuzluk davalarının gölgesindeki Netanyahu ise yaşanan siyasi gelişmelerin İsrail'deki milyonlar için "harika bir haber" olduğunu savundu.

Geçen hafta Kanal 12 isimli İsrail televizyonu tarafından yapılan anket, Netanyahu'nun yeni bir seçimi kazanabileceğini ama meclis çoğunluğunu iki koltukla kaçıracağını öngördü.

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Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: BBC

Naftali Bennett, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de koalisyonun meclisi feshetmek için düğmeye basması sonrası seçim ufukta belirdi - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İsrail'de koalisyonun meclisi feshetmek için düğmeye basması sonrası seçim ufukta belirdi - Son Dakika
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