İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı

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İsrail\'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı
22.06.2025 14:53
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İsrail\'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı
Haber Videosu

İsrail-İran savaşına 10. günde dahil olan ABD, 3 nükleer tesisi 30 Tomahawk füzesiyle vurdu. ABD'nin bu saldırısına İran'dan jet misilleme geldi. Tel Aviv ve Hayfa kentlerini onlarca füzeyle vuran İran, 2 şehirde büyük yıkım yaşanmasına neden oldu. İran'ın saldırısının ardından bölgedeki enkaz ise dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ortadoğu'da gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. İsrail ile İran arasındaki savaş 10. gününde yeni bir boyut kazandı. ABD, beklenenin ötesinde bir hamleyle doğrudan çatışmaya dahil oldu. Amerikan ordusu, İran'daki 3 kritik nükleer tesisi 30 Tomahawk füzesiyle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği tesislerde büyük çaplı patlamalar meydana geldi, İran kamuoyunda büyük infial yaşandı.

TEL AVİV VE HAYFA'DA BÜYÜK YIKIM

ABD'nin saldırısına İran yönetiminden çok sert yanıt geldi. Tahran yönetimi, "ABD'nin bu saldırısı savaş ilanıdır" diyerek İsrail topraklarına füze yağdırdı. Tel Aviv ve Hayfa şehirlerini hedef alan onlarca füze, iki kentte büyük bir yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre birçok sivil yapının hasar gördüğü, can kaybının ise hızla arttığı bildiriliyor.

ÇÖKEN BİNALAR DRON KAMERASINDA

İran'ın düzenlediği füze saldırılarının ardından Tel Aviv ve Hayfa sokakları adeta harabeye döndü. Bölgedeki yıkım, dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çöken binalar, alevler içinde kalan yapılar ve yardım bekleyen siviller dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Tel Aviv, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'deki büyük enkaz dron kamerasına böyle yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Berramina0816:
    Allah beter etsin inşallah 97 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kinamakla.olmuyor. yıllardır kinadik. işte anladığı dilden anlatacaksın. 65 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a, Rehberimiz Seyyid Ali Hamenei'e SELAM DİRENİŞE. teşekkürler İRAN. 39 7 Yanıtla
  • Sss null:
    Bisey oldu anca kına ..Bu ülkede Kınama Bakanlığı kurulmalı bence bir kaç tane bant kayıtta çalışacak personel.. Adamlara anlayacağı dilden cevap vericen Helal sana İran 24 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    hani bir söz vardır barış korkakların zafer cesaretlilerin işidir diye 18 1 Yanıtla
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