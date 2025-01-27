İsrail'den Güney Kıbrıs'a Uçuş Kısıtlaması - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den Güney Kıbrıs'a Uçuş Kısıtlaması

İsrail, GKRY'nin Baf havaalanına yapılan uçuşları güvenlik nedeniyle askıya aldı.

27.01.2025 12:46
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(ANKARA) - İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Baf şehrine yapılan İsrail ticari uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle askıya alma talimatı verdi. Güney Kıbrıslı yetkililer, İsrail'in bu kararını bugün doğruladı.

Batı medyasına İsrail'den gelen raporlara göre, İsrail'in iç güvenlik ajansı Shin Bet, dün GKRY'nin güneybatı kıyısındaki çoğunlukla charter uçuşlara (bireysel koltuk kiralama yerine tüm bir uçağın kiralanması) hizmet veren Baf havaalanına yapılan uçuşların askıya alınması talimatını verdi.

Bir Güney Kıbrıslı yetkili, Batı medyasına yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Cumhuriyeti, güvenlik gerekçeleriyle Baf havaalanına yapılan ve buradan yapılan İsrail şirketlerine ait uçuşların program değişikliğinden haberdardır. Bu birkaç gün önce oldu" dedi. Yetkili, "İsrail'den yapılan uçuşlar Larnaka'ya normal şekilde devam ediyor" diyerek, Kıbrıs'ın en büyük uluslararası havaalanına atıfta bulundu.

Baf, Kıbrıs'ın iki havaalanından en küçüğü olup, ABD tarafından yenilenmesi planlanan bir askeri üssün yakınında yer alıyor. Çevrimiçi olarak erişilebilen kış uçuş programına göre, İsrail'in Tel Aviv şehrinden haftada 10, Hayfa şehrinden ise haftada 7 uçuş yapılmakta.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail'den Güney Kıbrıs'a Uçuş Kısıtlaması - Son Dakika

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