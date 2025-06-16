İsrail ile İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona İran balistik ve hipersonik füzelerle karşılık verirken Tel Aviv'de dikkat çeken bir olay yaşandı.
İsrail ordusu, İran'ın 370 füzeyle yaptığı saldırılara alkışlarla destek veren mahkumların bulunduğu kendi hapishanesine operasyon düzenledi.
Operasyona çok sayıda İsrail askeri katılırken servis edilen görüntülerde mahkumların koğuşlara baskın düzenleyen askerler tarafından ters kelepçe alınıp götürüldükleri anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den İran'a alkış tutan mahkumlara operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?