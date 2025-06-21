İsrail\'den İran\'a Hava Saldırısı

İSRAİL ordusu, İran'ın güneybatısına düzenlediği hava saldırılarında askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 30 savaş uçağının katıldığı hava saldırılarında balistik füze fırlatıcılarının bulunduğu bir tesisin, radar sahasının ve askeri altyapıya ait bazı noktaların hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Ahvaz kentinde bulunan çok sayıda askeri hedefe yaklaşık 50 bomba attığı kaydedildi.