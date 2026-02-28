İsrail'den 'Kükreyen Aslan' Operasyonu - Son Dakika
İsrail'den 'Kükreyen Aslan' Operasyonu

İsrail'den 'Kükreyen Aslan' Operasyonu
28.02.2026 15:29
İsrail ordusu, İran'ın batısındaki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

İSRAİL ordusu, 'Kükreyen Aslan Operasyonu' kapsamında İran'ın batısında füze fırlatıcılarının da aralarında bulunduğu yüzlerce askeri hedefin vurulduğunu duyurarak, saldırı anlarına ait görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusu, 'Kükreyen Aslan' (Operation Roaring Lion) adı verilen operasyon kapsamında İran'ın batısındaki askeri altyapıların vurulduğu anlara ait kayıtları kamuoyuyla paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada, harekat sırasında İran'ın batısında yer alan yüzlerce stratejik askeri hedefin savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi. İmha edilen hedefler arasında İran'a ait çok sayıda füze fırlatma rampasının da bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

