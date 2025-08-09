İsrail\'den Suriye\'ye İHA Saldırısı

İSRAİL, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.
İsrail'in ait insansız hava araçlarıyla (İHA), dün saat 20.06'da Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesindeki İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir karargaha saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda can kaybı olmadığı kaydedildi.
