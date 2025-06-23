İsrail\'den Tahran\'a Saldırı

İsrail ordusu, Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Muhafızları Üssü'ne saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada da ordunun Tahran'a saldırılar düzenlediği, Besic Karargahı ve Evin Hapishanesi'nin de hedef alındığı aktarıldı.