İsrail\'den Tahran\'a Saldırı

İsrail ordusu, son ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez İran'ın başkenti 'Tahran'ın kalbine' saldırdığını duyurdu. İsrail ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hedeflerinin hükümet binaları olduğu belirtilerek, saldırıların hava üstünlüğü kurma üzerine odaklandığı bildirildi.