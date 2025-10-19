İsrail'den Yeniden Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
Dünya

İsrail'den Yeniden Ateşkes Açıklaması

19.10.2025 23:19
İsrail, Gazze'deki saldırılardan sonra ateşkesin yeniden başladığını duyurdu. Hamas heyeti Mısır'a gitti.

İSRAİL ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı bildirildi. Açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği aktarıldı.

HAMAS HEYETİ, MISIR'A GİTTİ

Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği kaydedildi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin ara bulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

