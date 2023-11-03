 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı - Son Dakika

İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı

Son Güncelleme: 03.11.2023 21:21

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ''Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesini'' tavsiye etti.

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

ANTİSEMİTİZM'İN DÜNYA GENELİNDE ARTTIĞI UYARISI

İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

"YAHUDİ SEMBOLLERİNİ GÖSTERMEKTEN KAÇININ"

Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, "bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği" vurgulandı.

"Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

"Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi
21:16 İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı
20:50 30 metreden attı! Galatasaray'ın yıldızından inanılmaz gol
20:15 Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor
19:46 "Sabrımız kalmadı" diyerek canlı yayına bağlanan Ali Koç, TFF'ye demediğini bırakmadı
19:16 TFF açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişti
18:56 Rusya Devlet Başkanı Putin ''Aleykümselam'' dedi
18:46 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:48 Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda şüpheli paket polis ekiplerini teyakkuza geçirdi
18:47 Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 21:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement