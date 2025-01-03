İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler - Son Dakika
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Dünya

İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler

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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, PKK/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ile telefonda görüştü. Görüşmede Sa'ar, terör örgütüne olan desteklerini bir kez daha yineledi.

03.01.2025 22:24  Güncelleme: 23:06
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, PKK/ YPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNİ BİR KEZ DAHA YİNELEDİ

Telefon görüşmesinde Sa'ar, terör örgütüne olan desteklerini bir kez daha yineledi. İsrail basınının aktardığına göre Ahmed, Suriye'de yönetimi ele geçiren silahlı grupların "Kürtlere" yönelik keyfi tutuklamalar ve infazlar yürüttüğünü iddia etti. Bakan Sa'ar'ın ise "Kürtlerin endişelerini her platformda gündeme getiriyoruz" dediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 30 Kasım 2024'te PKK/YPG terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatılmıştı. Operasyon kapsamında terör örgütünün elinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç kurtarılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, operasyon üzerine yaptığı açıklamada terör örgütüne destek vermişti. Sa'ar, şu ifadeleri kullanmıştı: "Suriye'deki olayları ve durumu ele aldık. Suriye'deki Kürt azınlığın güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladım, çünkü hala saldırılarla karşı karşıyalar. Kürtler DEAŞ'a karşı cesurca savaştılar. Uluslararası toplum onları radikal İslamcıların saldırılarından korumayı sağlamalı."

İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Demirci:
    Günaydın 3 0 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    MUHALEFETİN İSRAİLE NEDEN SESSİZ KALDIĞI ŞİMDİ DAHA NET ANLAŞILIYOR 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Admin, işine gelen yorumumu paylaşıyorsun, işine gelmeyeni paylaşmıyorsun, ben genelde adaletli, doğru ve tarafsız yorum yaparım, benim tüm yorumlarımı paylaş ki seninde adil olduğunu anlayalım, taraflı olma, korkma, kula kulluk etme, bu toprağın altıda var, bsk dün kim öldü? 0 0 Yanıtla
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