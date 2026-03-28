Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Süper Lig'in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, ticari faaliyetlerini genişletmeye yönelik dikkat çeken bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

GS STORE CAFE PROJESİNDE SONA GELİNDİ

Burhan Can Terzi'nin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, GS Store markasını farklı bir alana taşıyarak "GS Store Cafe" konseptiyle hizmet vermeyi planlıyor. Taraftar deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefleyen proje için son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

TARAFTAR DENEYİMİ GENİŞLETİLECEK

Yeni konseptle birlikte Galatasaray, sadece ürün satışıyla sınırlı kalmayarak sosyal alanlar oluşturmayı ve taraftarların bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası yaratmayı amaçlıyor.