İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar

28.03.2026 08:36
Yemen, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta ilk kez İsrail'e füze fırlattı. Yemen'deki İran destekli Husiler dün akşam yaptıkları açıklamada, savaşta Kızıldeniz'in İran'ı hedef alacak şekilde kullanılması durumunda müdahale edeceklerini duyurmuşlardı.

Yemen, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta tam 1 ay geride kalırken ilk kez İsrail'e füze fırlattı.

İsrail ordusu, Yemen’den ülke topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığı tespit edilmiştir. Hava savunma sistemleri tehdidi engellemek üzere devreye girmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bir gün önce İran’ın Tel Aviv’e yaklaşık beş saat içinde en az beş dalga halinde füze saldırısı düzenlediği bildirilmiş, bu saldırılar sırasında hava savunma sistemleri devreye girmiş ve cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar uyarı sirenleri çalmıştı.

YEMEN İLK KEZ FÜZE FIRLATTI

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta bir ay geride kalırken İran Körfez'deki ABD üslerine misilleme saldırılarında bulunuyordu. Yemen'deki İran destekli Husiler ise şu ana kadar savaşa girmemişti.

DÜN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Yemen'deki İran destekli Husiler dün akşam yaptıkları açıklamada, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını duyurmuşlardı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayımlamış ve ABD ve İsrail'in İran, Filistin, Gazze, Irak ve Lübnan'a yönelik saldırılarını, "ümmetin tamamını tehdit eden siyonist planın uygulanması" olarak nitelendirmişti.

"Eğer herhangi bir ittifak ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılırsa veya Kızıldeniz'i kullanırsa, doğrudan müdahale edeceğiz. Filistin, Lübnan, İran ve Irak'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguluyoruz" diyen Seri, İran ve "direniş eksenine" yönelik saldırıların sürmesi halinde "askeri operasyon sahasının gereklerine göre" hareket edeceklerini belirtmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beratefe12 Beratefe12:
    Bismillah yallah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 09:41:05.
