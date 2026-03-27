Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
27.03.2026 11:06
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Hatay'da 6 Şubat depremlerinden sonra psikolojisi bozulan ve 3 yıla yakın süredir evden çıkmayan Barış Özbay 25 yaşına girdi. Telefon ve bilgisayar bağımlısı genç, kendisine yapılan sürpriz doğum günü etkinliğinde sevdikleriyle bir araya geldi. Pastasını üfleyen barış saz eşliğinde söylenen türküye de eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 51 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti. 

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

3 YIL SONRA DUŞ ALIP TIRAŞ OLMUŞTU

Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel ihtiyaçlarını yerine getiriyordu. Devlet kurumlarının girişimleriyle Barış'ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adımı atmıştı. Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış'ın annesi Semra Özbay'ın yüzü evladı için gülmeye başlamıştı. 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıkmaya başlayan Barış, birkaç ay önce nişanlanan arkadaşını yalnız bırakmayarak nişana gitti ve nişanda zorda olsa arkadaşıyla müzik eşliğinde oynadı. 

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

25 YAŞINA BASTI, TÜRKÜLER SÖYLEDİ

Nişanın ardından nadir olarak dışarıya çıkıp kendisini eve kapatan Barış’a, hayırsever Çilem Artan ve arkadaşları sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı. 25. yaşını kutlamak için evinde kendisine sürpriz yapan sevenleriyle vakit geçiren Barış, saz eşliğinde söylenen türküye eşlik etti. Doğum günü sürprizini yapılmasını beklemediğini ifade eden Barış, doğum günü kutlamayı ve ilginin kendisinde olmasını sevmediğini söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

YENİ YAŞINI DA BİLGİSAYAR BAŞINDA KARŞILADI

Kendisine yapılan sürpriz doğum gününü bilgisayar başında oyun oynarken karşılayan Barış Özbay, "Ben 26 Mart 2001 yılında doğdum ve 25 yaşına girdim. Doğum günü kutlamasında hiçbir şey hissetmedim ama biraz mutlu oldum. Benim için her şey aynı bir şey değişmiyor. Neden değişmediğini bilmiyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Önceden doğum günü kutlamıştım ama kutlamayı sevmiyorum. Çünkü ilginin bende olmasını sevmiyorum, hiç hoş bir şey değil. Türkülerin sözlerini bilmiyorum sadece kolay yerlerini söyledim. Geçenlerde arkadaşımın nişanına gittim. Nişanda yine bir şey hissetmedim. Nişanda zorla oynadım. Evden dışarı çıkmak kötü oluyor. Bilmiyorum ama bir şey yapmak hoşuma gitmiyor, tembelim sanırım. Gün içinde; uyanıyorum, bilgisayar başına geçiyorum ve akşama kadar bilgisayar oynuyorum. Dışarıya çıkmaya gerek yok. Bilgisayar daha iyi oluyor" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

"İYİ Kİ VARSIN BARIŞ, HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Evden çıkmayan telefon bağımlısı Barış’a sürpriz doğun günü hazırlığı yapan Çilem Artan, "Biz bugün çok mutluyuz. Bugün Barış için özel hazırlandık. Ona resminin olduğunu bir pasta yaptırdık. Bizim için çok keyifli oldu. Barış’ın yüzünde o keyfi görüyorum. Gülümsemesinden belli oluyor. Biz mutluyuz. İyi ki doğmuş Barış, iyi ki varsın Barış ve her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • kaanbalaban kaanbalaban:
    eski haline dönmeye az kalmış gibi 1 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    bu kişiden, değil ülkeye kendine bile hayır gelmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi - Son Dakika
