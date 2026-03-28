Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İspanyol futbolunun efsane ismi Sergio Ramos'un, Sevilla'yı satın alma girişimi sonrası ilk transfer hedefinin Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio olduğu iddia edildi.

SEVILLA PLANI GÜNDEMDE

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Sevilla'yı satın almaya hazırlanan Ramos'un kulüp yapılanması için çalışmalara başladığı ve transfer planlarını şekillendirdiği öne sürüldü.

İLK HEDEF ASENSIO

Haberde, Ramos'un ilk büyük transfer hamlesi olarak Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden Marco Asensio'yu kadroya katmak istediği iddia edildi.

HENÜZ RESMİ ADIM YOK

Taraflar arasında şu an için herhangi bir anlaşma ya da resmi görüşme bulunmadığı belirtilirken, transfer sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi. Sergio Ramos ve Marco Asensio, Real Madrid'de uzun yıllar birlikte forma giymiş ve önemli başarılara imza atmıştı.