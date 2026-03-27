Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın ailesiyle vakit geçirdiği sırada telefonundan kumar oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşılan görüntülerde Neymar'ın ailesiyle birlikteyken telefonuyla kumar oynadığı görülürken, bu anlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Görüntülerin yayılması sonrası kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bir kesim yıldız futbolcuyu eleştirirken, diğer kesim ise özel hayatına saygı duyulması gerektiğini savundu.
Neymar'ın davranışıyla ilgili tartışmalar sosyal medyada büyürken, konu futbol gündeminin dışına taşarak geniş yankı uyandırdı.
