Üye Girişi
İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi - Son Dakika
BBC

İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

17.11.2021 18:44
İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

Aralarında Peter Gabriel, Mark Ruffalo ve Philip Pullman gibi dünya çapında tanınmış müzisyenler, aktörler ve yazarların da bulunduğu 100'den fazla sanatçı, İsrail'in "terör örgütü" kategorisine aldığı altı Filistinli sivil toplum kuruluşuna destek verdi.

Aralarında Peter Gabriel, Mark Ruffalo ve Philip Pullman gibi dünya çapında tanınmış müzisyenler, aktörler ve yazarların da bulunduğu 100'den fazla sanatçı, İsrail'in "terör örgütü" kategorisine aldığı altı Filistinli sivil toplum kuruluşuna destek verdi.

Sanatçılar yaptıklartı ortak açıklamada, "Filistin insan hakları savunucularına yönelik benzeri görülmemiş topyekün saldırıyı" kınadı.

İsrail, altı Filistinli STK'nın, silahlı mücadele yürüten Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) adlı örgütlenmenin paravan kuruluşları olduğunu öne sürüyor.

Suçlanan El Hak, Addamir, Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü Filistin Kolu, Bisan Araştırma-Geliştirme Merkezi, Tarım İşçiliği Komisyonları ve Filistin Kadın Komisyonları Birliği ise bu iddiaları reddediyor.

İsrail'ina altı STK'yı "yasa dışı" ilan ederek ofislerini kapatması ve çalışanlarını tutuklanması büyük tepki çekti ve eleştiri aldı.

İsrail hükümetinden kararını geri almasını isteyen Filistinliler, "Altı STK'nın 'terör örgütü' oldukları iddiasıyla yasaklanmalarının Filistin'de sivil toplumunun tamamını ve her gün hizmet verilen on binlerce Filistinliyi tehlikeye attığını" söylüyor.

İsrail ne diyor?

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise insan haklarına ve STK'ların faaliyetlerine saygı duyduklarını söyledi.

Sol görüşlü bir Filistin örgütlenmesi olan FHKC, İsrail devletini tanımıyor.

FHKC'nin 1960'lar ve 70'lerde bir dizi silahlı saldırı ve uçak kaçırma eylemini düzenlediği biliniyor.

FHKC ayrıca 2000'li yılların başındaki İkinci Filistin intifadası (ayaklanması) sırasında da bazı bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçen hafta askeri bir mahkemede İspanya vatandaşı bir kişinin ifadesini FHKC'yle ilgili iddialarına kanıt olarak göstermişlerdi.

Bu kişinin ifadesinde Sağlık Çalışanları Komisyonları Birliği adlı bir Filistinli yardım kuruluşu için para topladığını kabul ettiği anlaşılıyor.

Bu grup geçen yıl İsrail tarafından yine FHKC'nin kolu olmakla suçlanarak yasaklanmıştı.

Suçlanan kişinin avukatı bugün bir açıklama yaparak İsrailli bakanları "müvekkilinin durumunu tamamen çarpıtmakla" suçladı ve müvekkilinin bilerek FHKC için para toplamadığını, yasaklanan altı STK'yla da hiçbir bağı olmadığını söyledi.

İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin, İsrail, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi 19:20 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor 18:28 Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:32 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
19:19 20 yaşındaki genç kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi
19:12 Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi
19:09 Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı         
19:31
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi         
19:21
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın         
19:06
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi         
17:38
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video         
16:29
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 19:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement