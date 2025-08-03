İsrail Gazze\'de Kızılay\'a Saldırdı

İSRAİL'in, Gazze'de Filistin Kızılay'ına ait binaya saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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