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İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika

İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

Son Güncelleme: 11.10.2023 15:56

İsrail savaş uçakları Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale gelirken, gökyüzüne dumanlar yükseldi.

İsrail'in Gazze'deki kamu binaları, bankalar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale gelirken, gökyüzüne dumanlar yükseldi.

HAMAS'IN ASKERİ ÜS GİBİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonel, siyasi ve askeri merkez olarak kullandığı İslam Üniversitesi'ni vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın üniversiteyi silah geliştirme ve askeri istihbarat eğitim kampına dönüştürdüğü iddia edildi.

İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

İsrail savaş uçaklarının üniversiteyi bombalamasının ardından gökyüzünü duman bulutu kapladı. Saldırı sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale geldi.

İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Filistin Eğitim Bakanlığı, tüm uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına, öğrencilerin ve eğitim kurumu çalışanlarının korunması için sorumluluklarını yerine getirmeleri ve duruma derhal müdahale etmeleri çağrısında bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 5 gündür Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 55'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 184'e yükseldiği bildirildi.

İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı - Son Dakika
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