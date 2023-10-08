İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu

İsrail, Gazze\'deki Ulusal İslam Bankası\'nı vurdu
Son Güncelleme: 08.10.2023 18:57

İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi. Saldırı sonucunda bölgedeki evler ve mülkler zarar gördü, yangın çıktı. Ulusal İslam Bankası, Hamas yönetiminde olan bir Filistin bankasıdır. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 200 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal semtindeki Ulusal İslam Bankası merkezini vurdu.

Saldırının düzenlendiği noktaya yakın vatandaşlara ait evler ve mülkler büyük zarar gördü, bombardıman neticesinde bölgede yangın çıktı.

Gazze'deki Filistin bankalarından biri olan Ulusal İslam Bankası, Merkez Bankası görevini üstlenen Filistin Para Otoritesine bağlı olmayan, Hamas yönetiminde bir yapı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'deki Ulusal İslam Bankası'nı vurdu - Son Dakika
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