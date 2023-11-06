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İsrail, Gazze Şeridi'nde güneye geçiş için koridor açacağını iddia etti - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'nde güneye geçiş için koridor açacağını iddia etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 12:51

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü. Sözcü Adraee, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, söz konusu koridorun bugün yerel saatle 10.00-14.00 arasında açık olacağını iddia etti. İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen kuşattıklarını açıklamıştı. Bölgede yaklaşık 400 bin Filistinli sivilin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün süreli olarak koridor açılacağını öne sürdü.

Sözcü Adraee, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, söz konusu koridorun bugün yerel saatle 10.00-14.00 arasında açık olacağını iddia etti.

Bölgenin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin Caddesi'nin belirtilen saatlerde trafiğe açık olacağını kaydeden Adraee, Gazze kentindeki Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısı yaptı.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen kuşattıklarını açıklamıştı. Bölgede yaklaşık 400 bin Filistinli sivilin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu güney yolundaki konvoyları da vurmuştu

İsrail daha önce Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmeye çalışan Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İsrail ordusunun 13 Ekim'de Gazze'nin güneyine geçmek isteyen Filistinlilerin oluşturduğu konvoyu vurması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ayrıca, Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, 3 Kasım'da Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmek isteyen ve çoğunluğu çocuklardan oluşan konvoy İsrail güçlerince hedef alınmıştı. Gazze'nin kuzeyindeki Er-Reşid Caddesi üzerindeki saldırıda 14 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nde güneye geçiş için koridor açacağını iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nde güneye geçiş için koridor açacağını iddia etti - Son Dakika
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