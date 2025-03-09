İsrail, Gazze Şeridi\'ne elektrik tedariğini durdurdu

Security Specialist:

Filistinliler bu güne kadar çoçuk haricinde ne Elektrik, ne Marka, ne teknologie, ne Silah hiç ama hiç mi birşey üretemediler. Ahmet Yılmazı Filistin Cumhurbaşkanı yapın, Filistin çoçuk üretiminde dünya lideri olur bea :)))