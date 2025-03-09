İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal durdurma kararı aldı. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Elektrik Şirketi'ne Gazze'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verildiği bildirildi.

09.03.2025 19:42  Güncelleme: 20:18
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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İSRAİL ELEKTRİK ŞİRKETİNE EMİR VERİLDİ

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

İsrail, Gazze Şeridi\'ne elektrik tedariğini durdurdu
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Enerji, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AHMET YILMAZ:
    Lové ÎSRAEL 60 38 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    israili çok seviyorum. 36 42 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    elbet birgün yok olacaksın eserin bile kalmıyacak 26 29 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    sonun yaklaşıyor İsrail. elinden geleni ardına koyma. 24 16 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Filistinliler bu güne kadar çoçuk haricinde ne Elektrik, ne Marka, ne teknologie, ne Silah hiç ama hiç mi birşey üretemediler. Ahmet Yılmazı Filistin Cumhurbaşkanı yapın, Filistin çoçuk üretiminde dünya lideri olur bea :))) 13 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ne kadar zalim sever var burda, sizin Allah ınız yokmu? Zire tüm dinlerde öldürmek yasak. Siz hangi dindensiniz. 15 5 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İsrail'i destekleyenlerinamk 4 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    şimdi madalya almış derki eyyyy İsrail.......falan filan 2 5 Yanıtla
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