İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100\'den fazla ölü var

İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde iyiden iyiye şiddetlenen saldırılarda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

SEYAHAT BOYUNCA BÖLGEYİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenleyerek 237 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail ordusu, dün gece de kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

NETANYAHU BU CÜMLEYİ DUYMAZDAN GELDİ

Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gece yarısı Gazze'ye bomba yağdıran ve sabaha karşı saldırıyı daha da şiddetlendiren İsrail, 100'den fazla Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılar düzenlediği aktarıldı. Gazze'de 11 evin hedef alındığı saldırılarda, Beyt Lahiya'da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Cibaliya'nın doğusundaki Zamu Caddesi'ndeki bir ambulansın İsrail savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. İsrail'in saldırılarıyla henüz sayıları tespit edilemeyen çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken, Filistinlilerin başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ATEŞKESİ BOZUP SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

HAMAS'TAN KİTLESEL PROTESTO ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamların dozunu artırdığı, yerleşim yerleri, barınaklar, çadırlar ve hastaneleri hedef aldığı, bazı aileleri nüfus kayıtlarından tamamen sildiği belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin halkının iradesini kırmak için abluka ve açlığı silah olarak kullandığı aktarılan açıklamada, dünyanın da bu "savaş suçlarına" dur demekten aciz olduğu ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın özgür insanlarına seslenilen açıklamada, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek geniş kapsamlı protesto ve etkinliklerle İsrail'e baskı yapılması istendi.

"NETANYAHU SALDIRILARI KASITLI BİR ŞEKİLDE TIRMANDIRIYOR"

Hamas, arabulucuların ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalarına İsrail'in kasıtlı bir şekilde Gazze'ye saldırıları tırmandırarak karşılık verdiğini belirtti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirlerin akıbetini umursamadan Gazze'ye amansız saldırıları sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in, arabulucuların ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik çabalarına kasıtlı bir şekilde askeri tırmanışla karşılık verdiği kaydedildi. Netanyahu'nun İsrailli esirlerinin akıbetini umursamadığı ve sonu olmayan bir savaşı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, "Netanyahu'nun ateşkes olmaksızın müzakerelerde ısrar etmesi, ateşkesi sadece zaman kazanmanın ve saldırıları yeniden başlatmanın bir aracı olarak gören suçlu zihniyetini ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze'de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyleyerek, barış için tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını ABD'li temsilcilere ilettiklerini belirtmişti. İsrail'in Gazze'ye geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 94 Filistinlinin öldürüldüğü bildirilmişti.