İsrail güçleri tarafından rehin tutulan siviller tedavi için hastaneye götürüldü

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Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail güçleri tarafından rehin tutulan ve serbest bırakılan 5 sivilin Karm Abu Salem sınır kapısından alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

PRCS'den dün yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz bu sabah İsrail işgal güçleri tarafından serbest bırakılan beş tutukluyu Karm Abu Salem sınır kapısından aldı. Bu kişiler PRCS'nin Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi'ne götürülerek burada tıbbi muayeneden geçirildi ve gerekli sağlık hizmetleri verildi" denildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son açıklanan verilere göre 40 bin 173 kişi hayatını kaybederken, 92 bin 857 kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ifade edilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.