İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

İsrail, Hamas\'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurması sonrası İsrail Ordusu'na en üst düzeyde hazır olma talimatı verdi.

11.02.2025 01:14
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İsrail, Hamas'ın esir takasını ikinci bir emre kadar durdurma kararının ardından İsrail Ordusu'na en üst düzeyde hazır olma talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen 6'ncı tur esir takasını ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

TALİMAT VERİLDİ

Katz, "Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamasının, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının tamamen ihlali olduğu" iddiasında bulunarak, İsrail ordusuna, Gazze'de muhtemel her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini duyurdu.

HAMAS'IN ESİR TAKASINI DURDURMA KARARI

Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurduğunu açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, cumartesi günü gerçekleştirilecek rehine takasının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Gerekçe olarak olarak İsrail'in ateşkes ihlallerini gösteren Hamas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz üç hafta boyunca İsrail'in anlaşmanın şartlarını ihlal etmesini izledik. İhlaller arasında, yerinden edilmiş kişilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün geciktirilmesi, Şeridin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ateş açılması ve her türlü yardım malzemesinin kararlaştırıldığı şekilde bölgeye girmesine izin verilmemesi yer alıyor. Oysa Hamas tüm yükümlülüklerini yerine getirdi" denildi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    yra yedin Hamas 17 233 Yanıtla
    Ümit Ateş:
    kansız. 723 2
    Veysel Çelik:
    sende yedin 137 5
  • yıldıray yanık:
    yorum yapanlar bilmediğiniz şeylere ergen,ergen yorum yapmayın, Hamas haklı, nedeni Amerika nın gazına gelen ve trump tan güvence alan netenyahu çakallık peşinde, amacı öncelikle tüm esirlerini kurtaraca ve Gazze ye bu zaman kadar yaptığı saldırıların 2 katını bu sefer amerika askerleri ile beraber yaparak orayı komple boşaltacak, ve sonra amerika Gazze ye yerleşerek oraya ortadoğunun en büyük ve en güvenli askeri üssünü kuracak, lan biraz kafanızı çalıştırın, anlayın, öğrenin ,ancak absürüt yorumlara kafanız çalışıyor, televizyonlarda trump bangır,bangır açıklama yapıyor dünyaya duyuruyor Gazze yi boşaltacağız, orayı inşaa edeceğiz diye, bir tek sizmi duymuyorsunuz, 190 4 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Sonuna kadar Hamas’ın yanıdayız 164 7 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Hamasın mamasımı az geldi acaba ne güzel ateşkes vardı 11 159 Yanıtla
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