İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etti

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İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi.

21.02.2025 10:07
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- İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığını öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün teslim edildiği duyurulan 4 cenaze arasında Shiri Bibas'ın cenazesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset." ifadeleri kullanıldı.

Ariel ve Kfir Bibas'ın kimliklerinin teşhis edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas'ın, Shiri'yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğrulamıştı.

- Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alınmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail'in de bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

İsrail, Hamas\'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Hamas'ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli esire ait olmadığını iddia etti - Son Dakika

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