"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti - Son Dakika
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye\'yi tehdit etti
11.04.2026 10:37
Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, İsrail için 100 bin asker seferber edebileceğini açıklarken Türkiye’yi hedef alarak küstah tehditlerde bulundu.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Hem İsrail’e açık destek veren hem de Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanan Kainerugaba'nın küstah açıklamalarına tepki yağıyor.

“100 BİN ASKER SEFERBER EDEBİLİRİM”

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba, İsrail’e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Uganda ordusunun İsrail için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için" ifadelerini kullandı.

İŞTE DESTEK GEREKÇESİ

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Kainerugaba, İsrail’e verdikleri desteğin temelinde dini motivasyonun bulunduğunu belirtti. Hristiyan kimliklerinin bu duruşta etkili olduğunu vurgulayan Kainerugaba, İsrail’in yanında olduklarını yineledi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Kainerugaba’nın bir diğer paylaşımında ise Türkiye’yi hedef alan ifadeler yer aldı. Türkiye’yi “asıl sorun” olarak nitelendiren Uganda Genelkurmay Başkanı, Ankara’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

“30 GÜN İÇİNDE İLİŞKİLERİ KESERİZ”

Türkiye ile yaşanan sorunlara değinen Kainerugaba, sorunların çözülmemesi halinde diplomatik ilişkileri kesebileceklerini ifade etti. Açıklamasında, Türkiye’ye bu konuda süre verdiklerini belirten Kainerugaba, 30 gün içinde adım atılmaması durumunda ilişkilerin tamamen sonlandırılabileceğini öne sürdü.

Son Dakika Dünya 'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti - Son Dakika
