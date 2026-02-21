İsrail'in Baalbek Hava Saldırısı: 10 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
İsrail'in Baalbek Hava Saldırısı: 10 Ölü, 24 Yaralı

İsrail\'in Baalbek Hava Saldırısı: 10 Ölü, 24 Yaralı
21.02.2026 12:39
İsrail ordusu, Baalbek'e düzenlediği hava baskınında 10 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı.

İSRAİL ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde üç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk olmak üzere 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu saldırının, İsrail'e ve ordusuna karşı terör saldırıları düzenlemek için kullanılan Hizbullah komuta merkezlerini hedef aldığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

