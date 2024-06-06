İsrail'in BM Okuluna Saldırısı Sonucu En Az 27 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in BM Okuluna Saldırısı Sonucu En Az 27 Kişi Öldü

Gazze’deki yerel yetkililer, İsrail'in yüzlerce kişinin sığındığı bir BM okuluna düzenlediği hava saldırısında en az 27 kişinin öldüğünü duyuruyor. İsrail ordusu saldırıyı doğruladı ve içeride Hamas yerleşkesi olduğunu iddia etti. Hamas ise İsrail'i korkunç bir katliam yapmakla suçladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıkılan sınıflar ve ölenlerin cesetleri görülüyor. İsrail ordusu ise saldırının Hamas yerleşkesine yapıldığını savunuyor.

06.06.2024 10:11
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Gazze’deki yerel yetkililer, İsrail'in yüzlerce kişinin sığındığı bir BM okuluna düzenlediği i hava saldırısında en az 27 kişinin öldüğünü duyuruyor.

İsrail ordusu BM okuluna saldırı düzenlediğini doğruladı ve içeride “Hamas yerleşkesi” olduğunu iddia etti.

BBC’nin bilgi almak amaçlı ulaştığı gazeteciler, Nuseyrat mülteci kampındaki okulun en üst katındaki sınıflara iki füze ateşlediğini aktarıyor.

Hamas İsrail'i "korkunç bir katliam" yapmakla suçladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıkılan sınıflar ve morga kaldırılmış kefene sarılı cesetler görülüyor.

Saldırıda yaralanan bir kadının "Yeter artık! Onlarca kez yerimizden edildik. Çocuklarımızı uyurken öldürdüler" diye bağırdığı bir video paylaşılıyor.

Örgüt, BM okulunda bir Hamas komuta merkezinin gizlendiği yönündeki iddiaları reddetti.

Reuters haber ajansına konuşan Hamas sözcüsü Ismail al-Thawabta, "İsrail, yerinden edilmiş düzinelerce insana karşı işlediği acımasız suçu haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyor” dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, jetlerin "Nuseyrat bölgesindeki bir UNRWA okulunun içine yerleştirilmiş Hamas yerleşkesine hassas bir saldırı" gerçekleştirdiği savunuldu.

Yapılan açıklamada vurulan okulda, 7 Ekim saldırısına katılan Hamas ve İslami Cihad "teröristlerinin" olduğu da iddia edildi.

7 Ekim’deki saldırıda yaklaşık 1200 kişi öldürüldü, 251 kişinin rehin alındı.

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze'de en az 36.580 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, okula yönelik hava saldırısından önce "sivillere zarar verme riskini azaltmak" için hassas çalışıldığı da savunuldu.

İsrail, Bureij mülteci kampının doğu bölgeleri ve Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah’ta "operasyonel kontrolü" ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) adlı yardım kuruluşu, Salı gününden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 cesedin yerel bir hastaneye getirildiğini aktarıyor.

Yardım kuruluşunun Gazze’deki ekibi, bölgedeki işler durumda az sayıda sağlık tesislerinden biri olan El Aksa hastanesindeki durumu "kıyamet gibi" olarak tanımlıyor.

Kaynak: BBC

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