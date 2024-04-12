İsrail'in Gazze'de TRT ekibine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de TRT ekibine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Gazze'de katliama devam eden İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibini tank atışıyla hedef aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı ve yaralı gazetecilerin sivil halk tarafından taşındığı anlar yer aldı. Saldırıda tek ayağı ampute edilen TRT kameramanı, ''Tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

12.04.2024 17:24  Güncelleme: 17:29
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İsrail ordusunun Gazze'de TRT Arapça ekibini hedef aldığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İSRAİL, NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NI VURDU

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail vahşette sınır tanımıyor. İsrail ordusu son olarak Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze'de TRT ekibine yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

TANK SALDIRISINDA TRT ARAPÇA EKİBİ HEDEF OLDU

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu saldırıda bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

İsrail'in Gazze'de TRT ekibine yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GAZETECİLERİN YARALANDIĞI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İsrail ordusunun gazetecileri tank atışıyla hedef aldığı, ardından yaralı gazetecilerin bölgedeki sivil halk tarafından güvenli bölgeye götürüldüğü anlar yer aldı.

İsrail'in Gazze'de TRT ekibine yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

KAMERAMANIN BİR AYAĞI AMPUTE EDİLDİ

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin bir ayağının ampute edildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını belirtti. Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı kaydedildi.

"BASTON İLE KALSAM DA GAZZE'NİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ayağı ampute edilen TRT kameramanı Şehade yaptığı açıklamada, "Tek ayak olsam da baston ile kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim." dedi.

İsrail'in Gazze'de TRT ekibine yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırı sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz."

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan saldırı sonrasında "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: SESSİZ KALANLAR İSRAİL'İN SOYKIRIM SUÇUNA ORTAK OLANLARDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir." ifadelerini kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir.

Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır.

Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TRT GENEL MÜDÜRÜ: İSRAİL VAHŞETİNİ LANETLİYORUM

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 140 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

İsrail\'in Gazze\'de TRT ekibine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'de TRT ekibine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: Türk askeri gazzeye daha neyi bekliyorsunuz 100 81 Yanıtla SnOW gRaiN: o iş o kadar kolay değil akp ve İsraile savaş :) 48 29 ERDEM KARLIDAĞ: Sebep? Bence Suriyelileri memurlar gibi zorunlu şark görevine gönderelim. Benim askerim niye gidiyor ki 1 1 Özkan Özdemir: git sen olum 1 0
  • Murat Avci: islam ordusu birliği olmalı sadece Türkiye'yeyle olmaz bu iş.. 105 23 Yanıtla Önder Toprak: İslam ordusu Yokki Türkiye İslam'ın Biliyor mu Mercedes den İnip Veya Ailesini Bırakıp Savaşır mi Hayır Tabiki Herkes Kendi toprağında Savaşır Ben Şahsen Kendi Toprağım Dışında Savaşa Gitmem 1 1
  • Bu Kim: Allah yardimciniz olsun acil şifalar diliyorum tum filistinli kardeşlerime 94 9 Yanıtla
  • Serdar Dur: Çelik ve Demir gönderen ülkelerin malzemesiyle yapılmış bombalar... 45 36 Yanıtla Dadaş 20: serdar dur sen nekadar profosyonelsin bu bombalar konusunda senide alalim gazzeye olmazsa ordaki yaralilara yardimci olursun oyle klavye basinda cay icerek ahkam kesmeyle olmuyor. sanki israil demir celigi turkiye gondermeyince demir celiksiz kalacakti bu harekati yapamayacakti.gorusun ne olursa olsun. uzum yemekmi amacin bagciyi dovmek mi. 29 31
  • Şevki Sünger: besle kargayı oysun gözünü olmuş o kadar ticaret yapıp beslersen 28 11 Yanıtla
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