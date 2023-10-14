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İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu atışları kameralara yansıdı - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu atışları kameralara yansıdı

Son Güncelleme: 14.10.2023 19:54

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı. Hamas-İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bölgede, İsrail ordusu Gazze'ye yönelik topçu atışlarını arttırdı. Bu durum, bölgeden şiddetli dumanların yükselmesine neden oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı.

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı arttırdı. İsrail'in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00'da dolmasıyla da Gazze'den dumanlar yükseliyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik topçu atışları aralıksız devam ediyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı. İsrail'in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu atışları kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu atışları kameralara yansıdı - Son Dakika
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