İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu atışları kameralara yansıdı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı.

Hamas-İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin saat 10.00 ile 16.00 arasında belirlenen güzergahta güvenli geçişe izni verildiğini açıklamasının ardından kara harekatı için Gazze sınırında sevkiyatı arttırdı. İsrail'in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00'da dolmasıyla da Gazze'den dumanlar yükseliyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik topçu atışları aralıksız devam ediyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik topçu atışları anbean kameralara yansıdı. İsrail'in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor. - GAZZE