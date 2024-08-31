Filistin Kızılayı: İsrail saldırısında 1 ölü, 11 ağır yaralı - Son Dakika
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Dünya

Filistin Kızılayı: İsrail saldırısında 1 ölü, 11 ağır yaralı

Filistin Kızılayı: İsrail saldırısında 1 ölü, 11 ağır yaralı

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Jabalia kampına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı. Filistin Kızılayı ekipleri, işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia Kampı'nda toplanan vatandaşlara düzenlediği saldırının ardından bir şehit ve bazılarının durumu ağır olan 11 yaralıyı hastaneye nakil etti.

31.08.2024 11:09
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Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Jabalia kampına düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü 11 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı.

PRCS'den yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia Kampı'nda toplanan vatandaşlara düzenlediği saldırının ardından bir şehit ve bazılarının durumu ağır olan 11 yaralıyı hastaneye nakil etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı: İsrail saldırısında 1 ölü, 11 ağır yaralı - Son Dakika

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