İsrail\'in Lübnan\'a kısa süre önce yaptığı saldırıda fosfor bombası kullandığı doğrulandı

Washington Post, İsrail'in yakın zamanda Güney Lübnan'a düzenlediği saldırıda ABD tarafından sağlanan beyaz fosforu kullandığını, olayda çok sayıda sivilin yaralandığını ve Uluslararası Af Örgütü'nün bunun bir savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Gazetenin sahada yürüttüğü incelemeye dayanan raporda, yanıcı maddeyi içeren mermilerin 16 Ekim'de sınır köyü Dhayra'da kullanıldığı belirtildi. Dört ev yandı ve en az dokuz kişi yaralandı.

Raporda hatalı bir şekilde İsrail'in 2013 yılında beyaz fosfor kullanmayı bırakma sözü verdiği iddia edilirken, gerçekte ordu, askerler için sis perdesi oluşturmak için büyük ölçüde başka yöntemler kullanmaya yönelerek kullanımı sınırlayacağını söyledi. Ancak, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanan, açıklanmayan belirli davalarda bu tür mermileri kullanma hakkını saklı tuttu (kullanımlar güvenlik endişeleri nedeniyle kamuoyuna ayrıntılı olarak açıklanmadı).

Uluslararası hukuk beyaz fosforun kullanımını yasaklamamaktadır. Ancak her mühimmatta olduğu gibi kullanımının yasallığı koşullara bağlıdır.