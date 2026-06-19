İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 18 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 18 Ölü

19.06.2026 14:07
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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 18'e yükseldi, 33 kişi yaralandı.

(ANKARA) - İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik gece boyunca sürdürdüğü hava saldırıları ve topçu atışlarında dünden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda en az 33 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri cuma sabahının erken saatlerinde Sur (Tyre) ve Nebatiye başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi hedef aldı.

Sur kentindeki Abbasiyyeh yolu üzerinde bir motosikletin İsrail'e ait insansız hava aracıyla vurulduğu bildirildi. NNA, İsrail'in gece boyunca Nebatiye iline bağlı çok sayıda yerleşim yerine hava saldırıları ve topçu atışları düzenlediğini, saldırılar sonucunda ölü, yaralı ve kayıp kişiler bulunduğunu aktardı.

Ajansın haberinde, "Nebatiye ve çevresi son dönemdeki saldırıların en zor gecelerinden birini yaşadı. Düşman saldırılarını önemli ölçüde artırdı" ifadelerine yer verildi.

İlk belirlemelere göre Nebatiye'de en az 16 kişi hayatını kaybederken, daha sonra Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülke genelindeki ölü sayısı 18'e yükseldi.

İsrail'in son saldırılarının hedefleri arasında Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan bölgeler de yer aldı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini belirtti.

Saldırılar, ABD ile İran arasında bu hafta imzalanan ve Lübnan'daki çatışmaların da durdurulmasını öngören ön mutabakata ve İsrail ile Hizbullah arasında yürürlükte bulunan ateşkese rağmen gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 18 Ölü - Son Dakika

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