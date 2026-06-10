İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700'e Yaklaştı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700'e Yaklaştı

İsrail\'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700\'e Yaklaştı
10.06.2026 16:49
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3,696 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 696'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 696 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 413 kişi yaralandı. Açıklamada, bölgede çatışmalar nedeniyle üç hastanenin kapatıldığı, 17 hastanenin de hasar gördüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700'e Yaklaştı - Son Dakika

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