İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 696'ya yükseldiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 696 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 413 kişi yaralandı. Açıklamada, bölgede çatışmalar nedeniyle üç hastanenin kapatıldığı, 17 hastanenin de hasar gördüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700'e Yaklaştı - Son Dakika
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