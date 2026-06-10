İsrail\'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 3,700\'e Yaklaştı

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 696'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 696 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 413 kişi yaralandı. Açıklamada, bölgede çatışmalar nedeniyle üç hastanenin kapatıldığı, 17 hastanenin de hasar gördüğü belirtildi.