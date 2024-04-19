İsrail'in misilleme saldırısı alay konusu oldu! İran'da çekilen görüntü kısa sürede yayıldı

Dünya

İran'ın orta kesiminde yer alan İsfahan şehrinde gece yarısı gerçekleşen patlamalar, devlet medyası tarafından 3 küçük silahlı insansız hava aracının havada imha edilmesi olarak sunuldu. İran medyası, saldırıyı önemsiz göstermek için şaka yoluyla minyatür insansız hava aracı fotoğrafları yayınladı.

"DRONELARI İRAN İÇİNDEN SIZAN KİŞİLER UÇURDU"

Devlet televizyonuna konuşan İranlı bir analist, İsfahan'da hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mini insansız hava araçlarının İran içinden sızan kişiler tarafından uçurulduğunu savundu, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği yönündeki haberleri küçümsedi.

İRAN VE İSRAİL'DEKİ KÜÇÜMSEME DİKKAT ÇEKİCİ

İsfahan'ın yanı sıra kuzeydeki Tebriz kenti yakınlarında da bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Amerikan New York Times gazetesi ise, karşı misillemenin hem İsrail hem de İran tarafından önemsiz gibi gösterilmeye çalışıldığı yorumunu yaptı. Gazetenin haberine göre, İsfahan'daki askeri üssü hedef alan saldırı dünya liderlerini alarma geçiren bir misilleme döngüsünün parçasıydı ancak İran ve İsrail'deki küçümseme dikkat çekici.

EZELİ DÜŞMANLARIYLA ALAY ETTİLER

Her iki ülkedeki televizyon yayınları ve yetkililerin saldırının önemini küçümsediğini aktaran New York Times, İsrail'deki Kanal 12 televizyonuna konuşan analist Dana Weiss'in misillemeyi 'gürültü çıkarmayan veya ciddi bir askeri hasara neden olmayan' sözleriyle nitelediğini yazdı. Gazete benzer şekilde İran devlet televizyonunun bu sabah İsfahan'dan yaptığı yayını hatırlattı, muhabirin saldırıyı 'Çok önemli değil' diyerek aktardığını belirtti. Aralarında Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı olan bazı hesapların da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları ise, İsrail'in 300'den fazla kamikaze drone ve füzeye yanıtının 'cılız' olduğunu söyleyerek ezeli düşmanlarıyla alay etti.

ABD BASINI GÜLÜŞME SESLERİNİ ÖNE ÇIKARDI

İran'da bugün sosyal medya kullanıcılarının en çok paylaştığı videoda ise, bir kız çocuğunun balkondan uçurduğu kağıttan bir uçak var. Süzülerek ilerleyen kağıttan uçak İsrail saldırısıyla kıyaslanırken, New York Times videodaki gülüşme seslerini öne çıkardı.