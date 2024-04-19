İsrail'in misilleme saldırısı alay konusu oldu! İran'da çekilen görüntü kısa sürede yayıldı

İran'ın orta kesiminde yer alan İsfahan şehrinde gece yarısı gerçekleşen patlamalar, devlet medyası tarafından 3 küçük silahlı insansız hava aracının havada imha edilmesi olarak sunuldu. İran medyası, saldırıyı önemsiz göstermek için şaka yoluyla minyatür insansız hava aracı fotoğrafları yayınladı.
Devlet televizyonuna konuşan İranlı bir analist, İsfahan'da hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mini insansız hava araçlarının İran içinden sızan kişiler tarafından uçurulduğunu savundu, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiği yönündeki haberleri küçümsedi.
İsfahan'ın yanı sıra kuzeydeki Tebriz kenti yakınlarında da bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Amerikan New York Times gazetesi ise, karşı misillemenin hem İsrail hem de İran tarafından önemsiz gibi gösterilmeye çalışıldığı yorumunu yaptı. Gazetenin haberine göre, İsfahan'daki askeri üssü hedef alan saldırı dünya liderlerini alarma geçiren bir misilleme döngüsünün parçasıydı ancak İran ve İsrail'deki küçümseme dikkat çekici.
Her iki ülkedeki televizyon yayınları ve yetkililerin saldırının önemini küçümsediğini aktaran New York Times, İsrail'deki Kanal 12 televizyonuna konuşan analist Dana Weiss'in misillemeyi 'gürültü çıkarmayan veya ciddi bir askeri hasara neden olmayan' sözleriyle nitelediğini yazdı. Gazete benzer şekilde İran devlet televizyonunun bu sabah İsfahan'dan yaptığı yayını hatırlattı, muhabirin saldırıyı 'Çok önemli değil' diyerek aktardığını belirtti. Aralarında Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı olan bazı hesapların da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları ise, İsrail'in 300'den fazla kamikaze drone ve füzeye yanıtının 'cılız' olduğunu söyleyerek ezeli düşmanlarıyla alay etti.
İran'da bugün sosyal medya kullanıcılarının en çok paylaştığı videoda ise, bir kız çocuğunun balkondan uçurduğu kağıttan bir uçak var. Süzülerek ilerleyen kağıttan uçak İsrail saldırısıyla kıyaslanırken, New York Times videodaki gülüşme seslerini öne çıkardı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in misilleme saldırısı alay konusu oldu! İran'da çekilen görüntü kısa sürede yayıldı - Son Dakika
20 yaşındaki Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın yaparken Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu. Arkadaşlarının kurtarma çabası yetersiz kalan fenomen hayatını kaybetti.
Bir programda sunucunun, konuğuna yönelttiği "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna aldığı cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Soruya bir türlü yanıt alamayan ve konuğun anlamadığını zanneden sunucu, çok geçmeden karşısındaki kişinin soruyu anlamamazlıktan geldiğini fark etti.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kosta Rika'da düzenlenen UCLG Ana Tüzük Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti. Başkan Altay, toplantıda Gazze'nin ve mazlum coğrafyalarda sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerin haklarını savunduğunu belirtti.
ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi. Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?