İSRAİL'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran, İsrail'in Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'ye yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü - Son Dakika
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