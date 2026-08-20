İsrail'in Suriye Saldırısı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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İsrail'in Suriye Saldırısı Tartışma Yarattı

İsrail\'in Suriye Saldırısı Tartışma Yarattı
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Yair Golan, Netanyahu'yu Suriye saldırısı nedeniyle eleştirerek, Türkiye ile çatışma riskine dikkat çekti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya muhalif parti lideri Yair Golan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının ülkeyi Türkiye ile çatışmaya yaklaştırdığını belirterek, saldırıyı "kışkırtıcı ve tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi. Golan, Netanyahu'yu askeri güçleri kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçladı.

İsrail'in Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, İsrail'in salı günü Suriye-Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ülkeyi Türkiye ile olası bir çatışmaya yaklaştırdığı yorumunda bulundu. Golan, saldırı nedeniyle Başbakan Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Golan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye yönelik saldırı, bizi Türkiye ile çatışmaya daha da yaklaştıran ve başta ABD olmak üzere müttefiklerimizle aramızdaki ayrılığı derinleştiren kışkırtıcı ve tehlikeli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Askeri gücün "bir kez daha siyasi hesaplarla kullanıldığını" savunan Golan, "Bir kez daha İsrail bunun bedelini güvenliğiyle ödüyor" dedi.

Netanyahu'yu "aşırı ve güvenilmez bir aktör" olarak nitelendiren Golan, İsrail Başbakanı'nın ülkeye duyulan güveni aşındırdığını, ortakları ve müttefikleri İsrail'den uzaklaştırdığını söyledi.

Golan, "İsrail'in, siyasi olarak ayakta kalmak uğruna yeni bir savaş çıkarmak için değil, güvenliği sağlamak amacıyla güç kullanmayı bilen bir yönetime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

BARRACK: TÜRKİYE ASKERİ KARŞILIKTA BULUNABİLİRDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in saldırılarından önceden haberdar edilmediğini söylemişti.

Barrack, Türkiye'nin İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye ilerlediğini gördüğünü ve bu nedenle karşılık verme ihtimali bulunduğuna dikkati çekerek, "Neyse ki sağduyu hakim oldu ve durumun daha fazla kötüleşmesi önlendi" demişti.

Kaynak: ANKA

Türkiye, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Suriye Saldırısı Tartışma Yarattı - Son Dakika

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