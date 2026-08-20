İsrail'in Yerleşim Planı Kınandı - Son Dakika
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İsrail'in Yerleşim Planı Kınandı

İsrail\'in Yerleşim Planı Kınandı
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İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim inşaat ihalesi, uluslararası güçlerden kınama aldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın stratejik açıdan önemli bir bölgesinde yaklaşık 1200 yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planları, büyük Batılı güçler tarafından kınandı.Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada ortak bir bildiriyle kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve İsrail'i "planları derhal geri çekmeye" çağırdı.Uluslararası hukuka göre tüm yerleşimler yasa dışı ve uluslararası baskı altında İsrail, Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde inşaat yapma planlarından onlarca yıl boyunca vazgeçmek zorunda kalmıştı. Müttefiklerinin ve Filistinlilerin çoğu, bu gelişmenin iki devletli çözüm umutlarına büyük bir darbe indireceğini, Batı Şeria'yı fiilen ikiye böleceğini ve Doğu Kudüs'ü izole edeceğini savunuyor.Avrupa müttefikleri ve Kanada'nın 20 Ağustos Perşembe günü yayımladığı açıklamada, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından sivillere karşı eşi görülmemiş düzeyde şiddet uygulandığı ve Filistin ekonomisine ciddi kısıtlamalar getirildiği bir dönemde, bu karar daha da endişe verici" denildi.Açıklamada, "Bu planlar bizi barıştan daha da uzaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda İsrail'in uluslararası itibarını daha da zayıflatacaktır" değerlendirmesine yer verildi.Ayrı bir açıklamada, B,rleşmiş Milletler Genel Sekreteri de E1 planının bitişik bir Filistin devleti için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu söyledi; Belçika Dışişleri Bakanı da aynı görüşü paylaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın Perşembe günü yaptığı kınama, İsrail Dışişleri Bakanı tarafından "kesin bir dille" reddedildi.

Bölgede yaşayan Bedevi Filistinliler ve İsrail barış grupları tarafından İsrail mahkemesinde açılan davaya rağmen, İsrail konut bakanlığı Çarşamba günü, İsrail hükümeti tarafından geçen Ağustos ayında onaylanan 3.401 konut biriminden 1.234'ü için ihale açtı.Burası Doğu Kudüs ile Maale Adumim yerleşimi arasında yaklaşık 12 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.Yerleşimlerin tanıtımı sırasında, aşırı milliyetçi ve yerleşimci Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, söylemişti.İhalelerin son başvuru tarihi 19 Ekim, yani İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlerden sadece birkaç gün önce. Bu durum, gelecekteki herhangi bir hükümetin verilen ihaleleri iptal etmesini çok daha zorlaştırıyor.İsrail, 1967 Ortadoğu Savaşı sırasında Filistinlilerin Gazze ile birlikte umut ettikleri gelecekteki devletleri için istedikleri topraklar olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinden beri, 700.000 Yahudiyi barındıran yaklaşık 160 yerleşim yeri inşa etti. Tahminen 3,3 milyon Filistinli de onların yanında yaşıyor.Uluslararası alandaki güçlü muhalefete rağmen, İsrail hükümetleri ardı ardına yerleşim yerlerinin yayılmasına izin verdi.Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonlarında sağcı, yerleşimci yanlısı bir koalisyonun başında iktidara dönmesi ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıyla tetiklenen Gazze savaşının başlamasından bu yana ise genişleme daha da hızlandı.E1 projesinin karşıtları, projenin Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağı ve Ramallah, Doğu Kudüs ve Beytüllahim'i birbirine bağlayan bitişik bir Filistin kentsel alanının merkezindeki kalkınmayı engelleyeceği için Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelleyeceği uyarısında bulunuyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Dış Politika, Batı Şeria, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya, Fransa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Yerleşim Planı Kınandı - Son Dakika

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