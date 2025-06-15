İsrail, İran\'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü

İsrail İran'ın başkenti Tahran'da saldırılarını sürdürüyor. MOSSAD son olarak Tahran'da bomba yüklü araçlarla saldırı düzenledi.
Reuters, beş bomba yüklü araçla eş zamanlı düzenlenen saldırılarda İran'ın nükleer uzmanı 14 bilim insanının daha öldürüldü haberini geçti.
Öte yandan dün İran basınında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği belirtilmişti. Haberlerde, "Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırıda, İranlı nükleer bilim insanları Ali Bekayi Kerimi, Mansur Askeri ve Seyyid Berci yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanılmıştı.
Ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu 6 nükleer bilimci Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirmişti.
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