İsrail, İranlı Yetkili Laricani\'yi Öldürdü

İsrail, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü duyurdu.

İran yönetimi henüz iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Laricani'nin gece saatlerindeki düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

İsrail medyası, Ali Laricani'nin oğluyla birlikte saklandığı bir dairede saldırıya uğradığını yazdı.

Doğrulanması halinde Laricani, Ayetullah Ali Hamaney sonrası suikaste uğrayan en üst düzey İranlı devlet yetkilisi olacak.

Laricani son olarak 13 Mart Cuma günü Tahran'daki Kudüs Günü mitinginde halk arasında göründü.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Laricani ile ilgili açıklamasında, İran Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter birlik Besic'in komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de öldürüldüğünü söyledi.

Suikast iddiasıyla aynı gün İran devlet medyasında, Laricani'ye ait olduğu söylenen bir el yazısı not paylaşıldı.

17 Mart tarihli olduğu iddia edilen notta, Sri Lanka açıklarında batırılan IRIS Dena savaş gemisinde ölen denizciler anıldı.

Laricani kimdir?

Kariyeri boyunca İran yönetiminde üst düzey farklı görevlerde bulunan Ali Laricani 1953'te Necef'te dünyaya geldi.

2005 ile 2007 yılları arasında İran'ın Batı ülkeleri ile yürüttüğü nükleer görüşmelerde, baş müzakereci olarak görev yaptı.

Mayıs 2008'den Mayıs 2020'ye kadar 12 yıl boyunca İran meclis başkanlığı yaptı.

Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından yüksek ulusal konseyin sekreteri ve Ayetullah Ali Hameney'in konseydeki temsilcisi olarak atandı.

İran devlet medyasında, ondan Ali Hamaney'in danışmanı olarak da bahsediliyordu.

Kardeşi Sadegh Laricani de İslam Cumhuriyeti'nde etkili bir isim.