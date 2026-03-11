İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı - Son Dakika
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı

İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
11.03.2026 00:37
ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt veren İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta, İran saldırılara misillemelerle yanıt veriyor. İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın İsrail'in askeri üssüne yönelik saldırılarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

JETLER ALEV ALEV YANDI

İran'ın, İsrail'in Hayfa kentindeki Ramat David Askerî Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından üsse ait bazı İsrail jetlerinin yandığı görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre saldırı sonrası bazı İsrailli pilotlar savaş uçaklarını terk ederek bölgeden kaçtı.

