İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

02.03.2026 09:09
İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerine hava saldırıları başlattı. Göç başladı.

İSRAİL ordusu Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARININ ARDINDAN LÜBNAN'DA GÖÇ BAŞLADI

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 'İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği' kaydedildi. Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği aktarıldı.

