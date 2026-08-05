İsrail, Lübnan\'a İHA ile Saldırı Düzenledi

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, güneydeki Yukarı Nebatiye beldesinin Rüveys Mahallesi'ni iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusunun, Sur kentine bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa beldesinde de patlamalar gerçekleştirdiği belirtildi.