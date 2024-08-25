İsrail, Lübnan\'da Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

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İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'da Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların, ülkede büyük bir saldırı düzenleneceğine yönelik istihbarat üzerine düzenlendiği ve "önleyici" nitelikte olduğu açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkede 48 saat olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Hizbullah ise İsrail'e yüzlerce Katyuşa roketi ve insansız hava aracı (İHA) gönderdi.

Yapılan açıklamada, "İsrail'e saldırının ilk aşaması başladı. Bugünkü operasyon başarıyla tamamlandı" denildi.

İsrail, 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.